"Азерэнержи" ​обновляет систему управления SCADA - ВИДЕО

Создается новая система SCADA энергосистемы, которая будет оснащена современным оборудованием и программным обеспечением.

Как сообщает Report, об этом рассказал глава пресс-службы "Азерэнержи" Теймур Абдуллаев.

Новая система, состоящая из основного и резервного центра диспетчерского управления, и 7 региональных центров мониторинга, на первичном этапе будет охватывать 21 электростанцию и 70 подстанций. На сегодняшний день соответствующие работы были проведены на энергетических объектах, которые будут подключены к новой системе SCADA, в том числе завершены ремонтно-восстановительные работы помещений, где будет размещено новое оборудование.

В рамках проекта новой системы SCADA создается современная диспетчерская телефонная связь, а система безопасности сможет успешней отражать кибератаки. Оборудование связи и телекоммуникационное оборудование приобретены за рубежом. Продолжается прокладка дополнительного фибер-оптического кабеля общей протяженностью 1 300 км. Ведутся работы по совершенствованию новой системы радиосвязи.

В соответствии с условиями соглашения, подписанного с швейцарской компанией АВВ, реализация проекта начата 1 августа 2019 года, и его полное завершение предусматривается 31 декабря 2020 года.

Обновляемая система SCADA предусматривает современное управление и полную автоматизацию. Система наряду с повышением надежности и безопасности, также будет оказывать непосредственную техническую поддержку для обмена информацией с используемыми в соседних странах системами SCADA, а также для обеспечения операций по импорту и экспорту электроэнергии на самом высоком уровне.