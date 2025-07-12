Пярвиз Шахбазов обсудил с украинским коллегой развитие двустороннего сотрудничества

Пярвиз Шахбазов обсудил с украинским коллегой развитие двустороннего сотрудничества

Министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов провел встречу со своим украинским коллегой Германом Галущенко.

Как сообщает Report, об этом Шахбазов написал на своей странице в соцсети X.

"Провели плодотворные дискуссии по развитию азербайджано-украинских отношений во всех сферах с министром энергетики Германом Галущенко. План действий, принятый на 13-ом заседании азербайджано-украинской межправительственной комиссии под нашим сопредседательством, послужит углублению нашего сотрудничества", - отметил азербайджанский министр.