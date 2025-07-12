Фицо: Словакия ведет переговоры с Еврокомиссией по газовому соглашению

Фицо: Словакия ведет переговоры с Еврокомиссией по газовому соглашению

Правительство Словакии ожидает, что на следующей неделе договорится с Европейской комиссией по соглашению, которое помогло бы избежать негативных последствий от запрета на импорт российских энергоресурсов в Евросоюз с 1 января 2028 года.

Как сообщает Report со ссылкой на информационное агентство TASR, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

"Во время разговоря с премьер-министром Польши Дональдом Туском я сообщил, что до вторника 14 июля мы хотим достичь соглашения. Мы хотим найти какое-то решение", - заявил он.

Напомним, 10 июля словацкий премьер заявил, что Словакия из-за расхождений с ЕК по вопросу об импорте газа из РФ вновь заблокировала принятие новых антироссийских санкций ЕС.