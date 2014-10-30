Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на 30 октября. Как сообщили Report в пресс-службе министерства, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, ночью и утром в некоторых районах вероятны дожди. Ветер южный, умеренный.

Температура воздуха ночью составит 9-12, днем 13-16 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 770 до 764 мм рт. ст., относительная влажность - 75-85 %.

В некоторых районах Азербайджана ночью и утром ожидается туман, в северных и восточных районах вероятны дожди. Ветер восточный, временами сильный.

Температура воздуха ночью составит 6-11, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-5, местами до 3 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла.