Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила соболезнования США в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне.

Как передает Report, об этом говорится в ее публикации в соцсети "Х".

"Опечалена трагическим известием об авиакрушении в небе над Вашингтоном. Я мысленно с семьями пассажиров, членов экипажа и военнослужащих", - отметила она.

Devastated by the tragic news of the aerial collision near Washington, D.C.



My thoughts are with the families of the passengers, crew on board and soldiers during this heartbreaking time.