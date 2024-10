Умер бывший управляющий Резервного банка ЮАР Тито Мбовени

Тито Мбовени, занимавший посты главы южноафриканского Центробанка, министра труда и министра финансов, умер на 66-м году жизни.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция EWN .

По ее данным, политик умер в субботу вечером в больнице в окружении семьи.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса на своей официальной странице в соцсети Х (ранее Twitter) выразил соболезнования семьи Мбовени. "Мы потеряли лидера и соотечественника, который служил нашей стране как активист, новатор экономической политики и поборник прав трудящихся", - отметил президент ЮАР.