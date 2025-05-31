Турист повредил двух глиняных воинов Терракотовой армии в Китае

В городе Сиань административного центра провинции Шэньси на северо-западе Китая турист повредил фигуры двух древних глиняных воинов Терракотовой армии.

В городе Сиань административного центра провинции Шэньси на северо-западе Китая турист повредил фигуры двух древних глиняных воинов Терракотовой армии.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом сообщили местные власти.

Уточняется, что 30-летний мужчина перелез через забор и прыгнул в яму глубиной до 5,4 м к фигурам солдат в гробнице императора Цинь Шихуанди. Он толкал и трогал глиняные воины, в результате чего два из них получили повреждения.

Полиция задержала его. Впоследствии выяснилось, что мужчина страдает психическим заболеванием.

Отметим, что Терракотовая армия была создана около 209 года до н.э. для оформления гробницы первого императора Китая и насчитывает около 8 тыс. фигур.