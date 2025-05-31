Руководство Коллегии адвокатов приняло участие в международном форуме в Узбекистане

Делегация Коллегии адвокатов Азербайджана во главе с председателем Анаром Багировым по приглашению Палаты адвокатов Узбекистана приняла участие в IV Международном юридическом форуме "Ташкентская юридическая весна", проходившем 29-30 мая в Ташкенте.

Делегация Коллегии адвокатов Азербайджана во главе с председателем Анаром Багировым по приглашению Палаты адвокатов Узбекистана приняла участие в IV Международном юридическом форуме "Ташкентская юридическая весна", проходившем 29-30 мая в Ташкенте.

Об этом Report сообщили в Коллегии.

В мероприятии наряду с А. Багировым приняли участие заместитель председателя Коллегии адвокатов, директор Центра юридической помощи Шахмар Мамедов, а также высокопоставленные правительственные чиновники, адвокаты, представители международных организаций, ведущие эксперты мира, ученые, более 600 представителей из 30 государств.

На открытии пленарного заседания двухдневного мероприятия министр юстиции Узбекистана Акбар Ташкулов в приветственной речи особо подчеркнул значение Форума с точки зрения международного правового сотрудничества и обмена опытом. Министр отметил, что платформа "Ташкентская юридическая весна" создает условия для объединения юридических специалистов не только на региональном, но и на глобальном уровне и обсуждения актуальных правовых вызовов. Также Ташкулов в своем выступлении выдвинул на первый план необходимость гибкости и адаптивности права в эпоху цифровизации, отметив важность совместного сотрудничества в данном направлении.

Министр юстиции Азербайджана Фарид Ахмедов выступил на основном пленарном заседании о роли информационных и коммуникационных технологий в юридическом образовании и его развитии. Говоря о современных вызовах и новых трендах в этой области, министр отметил, что его ведомством предприняты значительные шаги в развитии сферы юридического образования и модернизации правовой системы.

В рамках сессии "Юристы на волне технологий: как цифровизация меняет правила игры?" председатель Коллегии Анар Багиров выступил с речью о влиянии цифровых изменений на юридические институты и адвокатскую деятельность, отметив, что этот процесс является уже не переходной тенденцией, а объективной реальностью, определяющей будущее юридических услуг.

Председатель подчеркнул, что в цифровую эпоху профессия адвоката требует не только высоких юридических знаний, но и компетенций в области цифровых технологий. "В ответ на эти вызовы мы предприняли важные шаги в направлении системной цифровизации деятельности Коллегии адвокатов", - отметил он.

В то же время А. Багиров в своем выступлении обратил внимание на ряд инновационных подходов и цифровых решений, применяемых в адвокатской деятельности в Азербайджане. Председатель рассказал об электронной регистрации и документообороте в Коллегии, личных электронных кабинетах адвокатов, мобильном приложении "e-Адвокат", интеграции с системой "Электронный суд", электронном управлении юридической помощью, круглосуточной юридической поддержке через мобильное приложение Legalaid, системе электронных ордеров и подписании цифровых договоров, а также о деятельности комитетов, специализирующихся на цифровой безопасности.

Также А.Багиров рассказал о разработке проекта Pro Bono ChatBot на основе искусственного интеллекта, отметив, что он будет играть важную роль в предоставлении гражданам первичной юридической помощи в автоматизированной форме.

В заключение было подчеркнуто, что на фоне цифровизации адвокатская профессия, сохраняя свои основные принципы, такие как независимость, профессиональная этика и конфиденциальность, должна быть открыта для инноваций и адаптироваться к меняющемуся миру.

Во время панельной дискуссии широко обсуждались вызовы, с которыми сталкивается юридическая профессия в процессе цифровой трансформации, возможности адаптации адвокатов, применение технологий и возможности регионального сотрудничества.

Кроме того, с целью укрепления будущего сотрудничества делегация во главе с председателем Коллегии адвокатов Азербайджана А. Багировым провела встречи с коллегами из ряда стран, а также с руководством Палаты адвокатов Узбекистана, в рамках которых были обсуждены обмен опытом и перспективы будущего сотрудничества.

В рамках визита делегация посетила посольство Азербайджана в Узбекистане. Во время встречи была предоставлена информация о цели визита, отмечено быстрое развитие отношений двух стран, подчеркнута важность сотрудничества в правовой сфере.

В то же время делегация в расширенном составе из представителей Альянса женщин-адвокатов Коллегии адвокатов Азербайджана посетила Палату адвокатов Узбекистана, провела встречу с ее председателем. На встрече обсуждались возможности взаимного сотрудничества, была достигнута договоренность об установлении тесного сотрудничества с недавно созданным Альянсом женщин-адвокатов в ПА Узбекистана.