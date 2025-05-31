Еврокомиссия: Решение США удвоить пошлины на сталь подорвет переговоры с ЕС

Еврокомиссия (ЕК) глубоко сожалеет о решении США увеличить тарифы на ввоз стали, в том числе из ЕС, с 25% до 50%.

Еврокомиссия (ЕК) глубоко сожалеет о решении США увеличить тарифы на ввоз стали, в том числе из ЕС, с 25% до 50%.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии.

В ЕК считают, что данное решение "усилит глобальную неопределенность" и подорвет переговоры с ЕС" об избежании торговой войны.

"ЕК глубоко сожалеет об объявленном решении увеличить тарифы США на сталь с 25% до 50%. Это решение усиливает неопределенность в глобальной экономике и увеличивает издержки потребителей и бизнеса по обе стороны Атлантики. Это также подрывает продолжающиеся усилия ЕС по достижению переговорного решения", - отмечается в заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что пошлины в размере 50% на импорт в США стали и алюминия вступят в силу 4 июня. Ранее Еврокомиссия сообщала, что в настоящий момент под пошлины США попадает 70% экспорта ЕС в эту страну.