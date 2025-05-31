Объявлен состав юношеской сборной Азербайджана (U-19) на учебно-тренировочный сбор в Габале.
Как сообщает Report, юношеская сборная Азербайджана по футболу (до 19 лет) проведет учебно-тренировочный сбор с 2 по 11 июня в Габале.
Игроки "Карабаха", "Габалы" и "Сабаха" присоединятся к сборной 3 июня.
Состав:
1. Хабиб Гюшенов - "Габала"
2. Айхан Ализаде — "Сабах"
3. Айхан Аббасзаде — "Туран Товуз"
4. Теймур Гасанов — "Карабах"
5. Рашад Алишов — "Карабах"
6. Омар Гасанли — "Карабах"
7. Алибей Магмудов — "Сабах"
8. Мехмедали Мамедов — "Туран Товуз"
9. Сейди Данзыев — "Сабах"
10. Вусал Пашаев — "Сумгайыт"
11. Хасан Магмудов — "Нефтчи"
12. Рамин Эвазов — "Сабах"
13. Сеймур Халилов — "Кяпяз"
14. Хезрет Самедов — "Сабах"
15. Хикмет Джабраилзаде — "Карабах"
16. Эльтун Бабазаде — "Карабах"
17. Эмиль Гасанов — "Сумгайыт"
18. Бабамирза Мехтиев — "Сабах"
19. Анар Гусейнов — "Сабах"
20. Арзу Медетов — "Туран Товуз"
21. Амур Юсифов — "Кяпяз"
22. Зия Шакерханов — "Габала"
23. Джалил Аллахвердиев — "Кяпяз"
24. Рауф Гафаров — "Зиря"
25. Али Курбанов — "Сумгайыт"
26. Нихад Оруджали — "Сумгайыт"
27. Ахмед Велиев — "Карабах"
28. Роял Фярзуллаев — "Нефтчи"