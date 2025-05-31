Объявлен состав юношеской сборной Азербайджана (U-19) на учебно-тренировочный сбор в Габале

Объявлен состав юношеской сборной Азербайджана (U-19) на учебно-тренировочный сбор в Габале.

Объявлен состав юношеской сборной Азербайджана (U-19) на учебно-тренировочный сбор в Габале.

Как сообщает Report, юношеская сборная Азербайджана по футболу (до 19 лет) проведет учебно-тренировочный сбор с 2 по 11 июня в Габале.

Игроки "Карабаха", "Габалы" и "Сабаха" присоединятся к сборной 3 июня.

Состав:

1. Хабиб Гюшенов - "Габала"

2. Айхан Ализаде — "Сабах"

3. Айхан Аббасзаде — "Туран Товуз"

4. Теймур Гасанов — "Карабах"

5. Рашад Алишов — "Карабах"

6. Омар Гасанли — "Карабах"

7. Алибей Магмудов — "Сабах"

8. Мехмедали Мамедов — "Туран Товуз"

9. Сейди Данзыев — "Сабах"

10. Вусал Пашаев — "Сумгайыт"

11. Хасан Магмудов — "Нефтчи"

12. Рамин Эвазов — "Сабах"

13. Сеймур Халилов — "Кяпяз"

14. Хезрет Самедов — "Сабах"

15. Хикмет Джабраилзаде — "Карабах"

16. Эльтун Бабазаде — "Карабах"

17. Эмиль Гасанов — "Сумгайыт"

18. Бабамирза Мехтиев — "Сабах"

19. Анар Гусейнов — "Сабах"

20. Арзу Медетов — "Туран Товуз"

21. Амур Юсифов — "Кяпяз"

22. Зия Шакерханов — "Габала"

23. Джалил Аллахвердиев — "Кяпяз"

24. Рауф Гафаров — "Зиря"

25. Али Курбанов — "Сумгайыт"

26. Нихад Оруджали — "Сумгайыт"

27. Ахмед Велиев — "Карабах"

28. Роял Фярзуллаев — "Нефтчи"