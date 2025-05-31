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Швеция намерена усилить контроль за иностранными судами в Балтийском море

Швеция намерена усилить контроль за иностранными судами в Балтийском море Правительство Швеции приняло решение об усилении мер контроля за иностранными судами, проходящими через Балтийское море.
Другие страны
31 мая 2025 г. 16:27
Швеция намерена усилить контроль за иностранными судами в Балтийском море

Правительство Швеции приняло решение об усилении мер контроля за иностранными судами, проходящими через Балтийское море.

Как передает Report, об этом сообщило шведское радио Sveriges Radio Ekot со ссылкой на министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера.

С 1 июля шведская береговая охрана и морская администрация Швеции смогут собирать страховую информацию с судов, которые не только заходят в порт, но и проходят через шведские воды или экономическую зону.

"Мы рассчитываем, что это окажет превентивное, сдерживающее воздействие на суда, являющиеся частью российского теневого флота, а также послужит основой для принятия других мер, например, для наложения санкций на большее количество судов", — отметил он.

По его словам, несмотря на то, что суда не обязаны отвечать на вопрос о страховании, отсутствие ответов может быть причиной для более пристального наблюдения за ними.

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