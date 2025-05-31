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При крушении легкомоторного самолета в Германии погибли два человека

При крушении легкомоторного самолета в Германии погибли два человека Легкомоторный самолет упал на дом в населенном пункте Коршенбройх (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.
Другие страны
31 мая 2025 г. 16:04
При крушении легкомоторного самолета в Германии погибли два человека

По меньшей мере два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета на западе Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NTV.

Инцидент произошел в населенном пункте Коршенбройх (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия). Спортивный самолет рухнул на жилой дом, который после этого загорелся.

Газета Bild написала, что самолет направлялся в город Мёнхенгладбах, когда пилот сообщил о проблеме с двигателем. Сразу после этого произошло крушение.

15.29

Легкомоторный самолет упал на дом в населенном пункте Коршенбройх (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

Подробности, в частности о том, есть ли погибшие и что привело к аварии, пока не приводятся.

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