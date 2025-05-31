В Париже вандалы облили краской мемориал жертвам холокоста и три синагоги

Вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа.

Вандалы облили зеленой краской мемориал жертвам холокоста, три синагоги и кошерный ресторан в историческом квартале Парижа.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник в полиции.

"Пять учреждений, связанных с еврейской общиной, были повреждены в ночь на субботу 31 мая в квартале Маре в центре столицы… Мемориал Холокоста, синагога Бельвиль, синагога Турнель, ресторан "У Марианны" и синагога Агудас Хакехилос были облиты зеленой краской", - говорится в материале.

Один злоумышленник, одетый в черное, попал на камеры видеонаблюдения в процессе осквернения мемориала. Позднее у ресторана была обнаружена открытая банка с зеленой краской.