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Британские ВВС: Европейская система ПВО должна обладать атакующим потенциалом

Британские ВВС: Европейская система ПВО должна обладать атакующим потенциалом Возможности Великобритании и других европейских членов НАТО в сфере противовоздушной и противоракетной обороны должны включать атакующий потенциал.
Другие страны
12 ноября 2024 г. 04:46
Британские ВВС: Европейская система ПВО должна обладать атакующим потенциалом

Возможности Великобритании и других европейских членов НАТО в сфере противовоздушной и противоракетной обороны должны включать атакующий потенциал.

Как передает Report со ссылкой на The Times, об этом, выступая в Объединенном королевском институте по исследованию вопросов безопасности и обороны (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies, RUSI), заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства главный маршал авиации Ричард Найтон.

"Нам следует помнить старую мудрость о том, что лучшая оборона - нападение", - заявил он, приведя в пример положение ВС Украины, которые не могут защититься от всех планирующих авиабомб, применяемых ВКС РФ.

"Вместо этого и им, и нам нужна возможность наносить удары по находящимся на земле самолетам, которые запускают такие бомбы", - добавил Найтон, подчеркнув, что любая система ПВО "обязана включать атакующий элемент".

The Times отмечает, что высказывания Найтона могут быть истолкованы как призыв разрешить наносить удары вглубь российской территории дальнобойными западными вооружениями. По словам источника издания в Королевских ВВС, британские ракеты Storm Shadow "могут быть частью сочетания", необходимого для того, "чтобы помешать врагу подняться в воздух".

Найтон также обратил особое внимание на то, что в потенциальных военных конфликтах будущего Соединенное Королевство и его союзники больше не будут иметь подавляющего преимущества в воздухе.

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