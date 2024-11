TRANSCO: UNEZA планирует к 2030 году увеличить мощности хранения энергии в 6 раз

17:59

Цель альянса коммунальных предприятий по достижению нулевых выбросов (The Utilities for Net Zero Alliance - UNEZA) к 2030 году - это не просто намерение, но и необходимость.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор компании TRANSCO (Abu Dhabi Transmission & Despatch Company) ОАЭ Афиф Саиф Аль Яфе на мероприятии для генеральных директоров коммунальных служб в рамках COP29.

По его словам, это основано на конкретных и реализуемых шагах: "Мы должны сосредоточить внимание на инвестициях в эти области, чтобы обеспечить доступность чистой энергии для всех регионов мира. Обязательство, поддерживаемое UNEZA, предусматривает шестикратное увеличение глобальной мощности систем хранения энергии — до 1500 ГВт к 2030 году. Это соответствует прогнозам Международного агентства по возобновляемой энергии (IRENA)".

Кроме того, он отметил, что цель добавить 25 млн километров "зеленой" инфраструктуры к 2030 году и еще 65 млн километров к 2040 году является амбициозной, но жизненно необходимой для надежной интеграции возобновляемой энергии в национальные сети: "Реализация этих планов потребует беспрецедентного уровня сотрудничества и скоординированных действий между секторами и регионами".