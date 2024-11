TRANSCO: UNEZA-nın 2030-cu ilə kimi xalis sıfır hədəfi təkcə istək deyil

Kommunal müəssisələrin sıfır tullantı alyansının (The Utilities for Net Zero Alliance - UNEZA) 2030-cu ilə kimi xalis sıfır hədəfi təkcə istək deyil, həm də vacibdir.

Kommunal müəssisələrin sıfır tullantı alyansının (The Utilities for Net Zero Alliance - UNEZA) 2030-cu ilə kimi xalis sıfır hədəfi təkcə istək deyil, həm də vacibdir. "Report" xəbər verir ki, bunu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin TRANSCO ( Abu Dhabi Transmission & Despatch Company ) şirkətinin baş direktoru Afif Saif Al Yafe COP29 çərçivəsində təşkil olunmuş Kommunal Xidmətlər üzrə Baş İcraçı Direktorların tədbirində bildirib. Onun sözlərinə görə, bu, konkret, həyata keçirilə bilən addımlara əsaslanır: "Biz təmiz enerjini dünyanın bütün regionları üçün əlçatan etmək üçün bu sahələrə investisiyaları prioritetləşdirməliyik. UNEZA-nın dəstəklədiyi Şəbəkələr və Saxlama öhdəliyi 2030-cu ilə qədər qlobal enerji saxlama qabiliyyətini 6 dəfə artıraraq 1 500 giqavata çatdırmağı öhdəsinə götürür. Bu, Beynəlxalq Bərpa Olunan Enerji Agentliyinin (IRENA) proqnozlarına uyğundur". Bununla yanaşı, onun sözlərinə görə, 2030-cu ilə qədər qlobal miqyasda yaşıl infrastrukturla bağlı 25 milyon kilometrlik şəbəkə əlavə edilməsi, 2040-cı ilə qədər əlavə 65 milyon kilometrlik şəbəkənin yaradılması hədəfi iddialıdır, lakin onlar bərpa olunan enerji istehsalının milli şəbəkələrə etibarlı şəkildə inteqrasiyasını təmin etmək üçün zəruridir: "Bu fəaliyyət misli görünməmiş səviyyədə əməkdaşlıq, eləcə də sektorlar və regionlar arasında əlaqələndirilmiş fəaliyyət tələb edəcək".