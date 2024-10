Мухтар Бабаев обсудил с главой МИД Колумбии вопросы сохранения биоразнообразия

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с министром иностранных дел Колумбии Луисом Хильберто Мурильо.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"В ходе встречи Мухтара Бабаева и Хильберто Мурильо на COP16 были обсуждены вопросы укрепления глобального партнерства для обеспечения климатической устойчивости. Как принимающая сторона COP16, Колумбия играет ключевую роль в объединении стран вокруг их национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия для достижения "мира с природой" и защиты будущего нашей планеты", - говорится в сообщении.