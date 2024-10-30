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Мухтар Бабаев обсудил с главой МИД Колумбии вопросы сохранения биоразнообразия

Мухтар Бабаев обсудил с главой МИД Колумбии вопросы сохранения биоразнообразия Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с министром иностранных дел Колумбии Луисом Хильберто Мурильо.
COP29
30 октября 2024 г. 10:24
Мухтар Бабаев обсудил с главой МИД Колумбии вопросы сохранения биоразнообразия

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с министром иностранных дел Колумбии Луисом Хильберто Мурильо.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"В ходе встречи Мухтара Бабаева и Хильберто Мурильо на COP16 были обсуждены вопросы укрепления глобального партнерства для обеспечения климатической устойчивости. Как принимающая сторона COP16, Колумбия играет ключевую роль в объединении стран вокруг их национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия для достижения "мира с природой" и защиты будущего нашей планеты", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Kolumbiya XİN başçısı ilə biomüxtəlifliyin qorunması məsələlərini müzakirə edib
Версия на английском языке COP29 President Designate, Columbia FM mull preservation of biodiversity

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