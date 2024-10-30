Мухтар Бабаев обсудил с главой МИД Колумбии вопросы сохранения биоразнообразия
Мухтар Бабаев обсудил с главой МИД Колумбии вопросы сохранения биоразнообразияНазначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с министром иностранных дел Колумбии Луисом Хильберто Мурильо.
Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев встретился с министром иностранных дел Колумбии Луисом Хильберто Мурильо.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"В ходе встречи Мухтара Бабаева и Хильберто Мурильо на COP16 были обсуждены вопросы укрепления глобального партнерства для обеспечения климатической устойчивости. Как принимающая сторона COP16, Колумбия играет ключевую роль в объединении стран вокруг их национальных стратегий и планов действий по сохранению биоразнообразия для достижения "мира с природой" и защиты будущего нашей планеты", - говорится в сообщении.
Engaging with H.E. Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo), Colombia's Minister of Foreign Affairs, at #COP16Colombia, the COP29 President Designate discussed fostering global partnerships for climate resilience. As host of #COP16, Colombia plays a pivotal role in uniting countries… pic.twitter.com/xySdzYiGXg