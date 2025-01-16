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Азербайджан и Латвия налаживают сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов

Азербайджан и Латвия налаживают сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов 14:47
Бизнес
16 января 2025 г. 15:02
Азербайджан и Латвия налаживают сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и Службой государственных доходов Латвии об обмене информацией и содействии в получении налоговых требований подписан в четверг в Баку.

Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".

Документ был подписан в ходе встречи М.Джаббарова с послом Латвии в Азербайджане Эдгарсом Скуйей.

Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в вопросах погашения налоговой задолженности и борьбы с уклонением от уплаты налогов.

По словам министра, реализация документа будет способствовать организации эффективного партнерства и обмену информацией между налоговыми органами Азербайджана и Латвии.

Кроме этого, на встрече стороны подчеркнули важность развития двусторонних экономических отношений и обменялись мнениями по определению новых возможностей сотрудничества.

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