Азербайджан и Латвия налаживают сотрудничество в борьбе с уклонением от уплаты налогов

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Азербайджана и Службой государственных доходов Латвии об обмене информацией и содействии в получении налоговых требований подписан в четверг в Баку.
Как сообщает Report, об этом сообщил министр экономики Микаил Джаббаров в своем аккаунте в социальной сети "X".
Документ был подписан в ходе встречи М.Джаббарова с послом Латвии в Азербайджане Эдгарсом Скуйей.
Согласно меморандуму, стороны будут сотрудничать в вопросах погашения налоговой задолженности и борьбы с уклонением от уплаты налогов.
По словам министра, реализация документа будет способствовать организации эффективного партнерства и обмену информацией между налоговыми органами Азербайджана и Латвии.
Кроме этого, на встрече стороны подчеркнули важность развития двусторонних экономических отношений и обменялись мнениями по определению новых возможностей сотрудничества.
During our meeting with Edgars Skuja, Ambassador of Latvia to Azerbaijan, we discussed ways to strengthen #economic relations between our two countries.