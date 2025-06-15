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Трамп заявил, что обстоятельно обсудил с Путиным ситуацию в Иране и Украине

Трамп заявил, что обстоятельно обсудил с Путиным ситуацию в Иране и Украине Президент США Дональд Трамп заявил, что обстоятельно обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Ирана, а также затронул украинский вопрос.
Другие страны
15 июня 2025 г. 00:50
Трамп заявил, что обстоятельно обсудил с Путиным ситуацию в Иране и Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что обстоятельно обсудил с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию вокруг Ирана, а также затронул украинский вопрос.

Как сообщает Report, об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Президент Путин позвонил мне сегодня утром, чтобы крайне любезно поздравить меня с днем рождения, а также, что важнее, поговорить об Иране - стране, которую он очень хорошо знает. Мы говорили очень обстоятельно. Намного меньше времени было уделено ситуации между Россией и Украиной", - отметил американский лидер.

Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что согласен с ним в необходимости положить конец конфликту между Ираном и Израилем.

"Он считает, как и я, что эта война между Израилем и Ираном должна завершиться. И я объяснил, что его война должна также завершиться", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке Tramp: Putinlə İran və Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı ətraflı müzakirə apardım

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