СМИ: Иран атаковал ключевые израильские энергетические объекты

Объекты энергетической инфраструктуры стали целью ракетного удара Ирана по территории Израиля.

Объекты энергетической инфраструктуры стали целью ракетного удара Ирана по территории Израиля.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Fars.

В сообщении агентства отмечается, что "высокоточные ракеты поразили ключевые израильские энергетические объекты". Ракетный удар, по утверждению Fars, вызвал перебои в работе системы электроснабжения в центральных районах Израиля, а также вывел из строя часть критически важной инфраструктуры.

Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе в ответ на израильские атаки, которым в субботу подверглись энергетические объекты исламской республики.