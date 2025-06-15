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СМИ: Иран атаковал ключевые израильские энергетические объекты

СМИ: Иран атаковал ключевые израильские энергетические объекты Объекты энергетической инфраструктуры стали целью ракетного удара Ирана по территории Израиля.
В регионе
15 июня 2025 г. 01:32
СМИ: Иран атаковал ключевые израильские энергетические объекты

Объекты энергетической инфраструктуры стали целью ракетного удара Ирана по территории Израиля.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Fars.

В сообщении агентства отмечается, что "высокоточные ракеты поразили ключевые израильские энергетические объекты". Ракетный удар, по утверждению Fars, вызвал перебои в работе системы электроснабжения в центральных районах Израиля, а также вывел из строя часть критически важной инфраструктуры.

Ранее иранское государственное телевидение сообщило, что Иран атаковал нефтеперерабатывающий завод в Хайфе в ответ на израильские атаки, которым в субботу подверглись энергетические объекты исламской республики.

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