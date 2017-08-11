Прогноз: Доллар в Азербайджане вновь подешевеет

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ В 2018 году возможно снижение курса доллара США в Азербайджане до 1,60 AZN/USD.

Аналитическая группа Report сообщает, что курс доллара сохранится стабильным на уровне 1,70 манатов до конца 2017 года.

"Традиционно в связи с началом школьного сезона в осенние месяцы повышается спрос на валюту из-за увеличения импорта. Однако этот процесс завершился уже в июле. Так, импортеры уже заказали товары и завершили денежные переводы. Осенние и зимние месяцы характеризуются также резким сокращением поездок азербайджанских туристов за рубеж и снижением спроса на иностранную валюту до минимума. В то же время значительного сокращения числа туристов в Азербайджан не ожидается ", - отмечают аналитики.

Одна из основных причин сохранения стабильного курса доллара связана с поступлением на внутренний валютный рынок кредитных ресурсов, полученных Азербайджаном в рамках реализуемых энергетических проектов в этом году. Отметим, что в этом году Всемирный банк выделил Азербайджану 800 млн долларов, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - 600 млн долларов, а Азиатский банк развития - 500 млн долларов. Наряду с этим, Азиатский банк развития выделил кредит в 500 млн долларов для стабилизации финансового рынка в 2017 году. Изобилию валюты на внутреннем валютном рынке также способствовали транши кредита АБР в размере 750 млн долларов, выделенного на реконструкцию электрораспределительной сети "Азеришыг", средства Всемирного Банка на реконструкцию автомобильной дороги Баку-Шамаха. Естественно, одним из основных факторов, повлиявших на стабильность курса, стала активность Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) на валютном рынке благодаря трансфертам в бюджет.

Эксперты Report полагают, что на стабильность курса доллара также сильно влияют внешние факторы, в том числе стабильность курса нацвалют таких основных торговых партнеров Азербайджана, как Китай, Россия, Турция и в целом положительная тенденция в мировой экономике в этом году.

"Дальнейшее укрепление доллара в Азербайджане в следующем году будет связано в основном с ценами на нефть на отметке 50 долларов/баррель и выше. Однако следует отметить, что курс доллара в Азербайджане может повыситься во второй половине 2018 года на фоне укрепления доллара на мировых финансовых рынках, а также ожиданий падения цен на нефть. В 2019 году к росту курса могут привести повышение ставок в глобальной экономике, а также увеличение вероятности резкого снижения цен на нефть", - добавили аналитики.