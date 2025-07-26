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Вейси Акташ, "правая рука" Оджалана, вышел на свободу спустя 31 год

Вейси Акташ, "правая рука" Оджалана, вышел на свободу спустя 31 год 12:05
В регионе
26 июля 2025 г. 12:27
Вейси Акташ, правая рука Оджалана, вышел на свободу спустя 31 год

Вейси Акташ, "правая рука" отбывающего пожизненное заключении лидера террористической группировки РКК Абдуллы Оджалана, вышел на свободу.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, Акташ вышел на свободу после того как провел в тюрьме 31 год и 3 месяца по приговору о пожизненном заключении.

Отметим, что Вейси Акташ был арестован в 1994 году за свою деятельность в рядах РКК. С 2015 года он содержался в тюрьме Имралы вместе с лидером РКК Абдуллой Оджаланом. Акташ был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в попытке "отделения части территорий, находящейся под государственным суверенитетом, от государственного управления".

Напомним, что террористическая организация РКК уже объявила о самороспуске, а ее члены начали сдавать оружие.

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Версия на азербайджанском языке Öcalanın "sağ əli" Veysi Aktaş 31 ildən sonra azadlığa buraxılıb

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