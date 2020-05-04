Вирусолог o COVID-19: К такому невозможно быть заранее готовым - ИНТЕРВЬЮ

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В эксклюзивном интервью российскому бюро Report заведующий лабораторией геномной инженерии Московского физико-технического интститута (МФТИ), вирусолог и иммунолог Павел Волчков рассказал об эпидемиологической ситуации в мире, последствиях коронавируса, необходимости самоизоляции и эффективности мер борьбы Азербайджана с пандемией.

- Как вы оцениваете текущую эпидемиологическую ситуацию в мире? Насколько опасен коронавирус и насколько мир был готов к подобной эпидемии?

- Не стоит преуменьшать или преувеличивать текущую опасность или неопасность данного вируса. Это достаточно большая проблема для мира в целом, которая в масштабах систем здравоохранения, в масштабах мировых экономик существенно большая проблема, чем сезонный вирус гриппа. Методы, которые предпринимаются, в некоторой степени беспрецедентны.

Коронавирус – это респираторный вирус, передающийся воздушно-капельным путем, это его роднит со многими вирусами остро-респираторной фазы, такими как грипп, риновирусы. Но то, что делает его более сложным – это, во-первых, его новизна. Это значит, что у нас нет предсуществующей иммунной защиты против него. Она сейчас только формируется. Многие переносят его без серьезных симптомов, но есть те, кто переносят его тяжело, а некоторые крайне тяжело. Мы до сих пор не знаем, чем это обусловлено.

Готов ли был мир к этой пандемии? Вы должны понимать, что мы были готовы к ней гораздо больше, чем если бы она приключилась в середине XX века. Тогда она была бы для нас более опасна, с одной точки зрения. С другой точки зрения, интенсивность авиасообщений, перелетов была не такой, как сейчас.

Это достаточно серьезный эпидемиологический сценарий и к такому, невозможно быть заранее готовым. Безусловно, такие органы, как Роспотребнадзор в России или CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) в США, должны просчитывать и готовиться к ним, что мы должны понимать, что не только на них лежит ответственность. Такого рода пандемия накладывает ответственность и на политиков, и на руководство стран, потому что вводить-не вводить карантин в стране, закрывать-не закрывать границы – это консультативное решение. В каждой стране это решение принималось с опозданием. Россия отреагировала чуть раньше, тем не менее, могла бы существенно раньше и масштабы были бы меньше.

Китай показывает удивительную картину. Та чуть ли не военная ситуация, которая была в 12 провинциях, показала, что эти меры очень эффективны и позволили достаточно быстро выйти из крайне опасной ситуации, учитывая плотность населения в стране. Мягкий карантин может позволить себе лишь страна с низкой плотностью населения.

- Почему некоторые болеют легко, а другие тяжело?

- Нужно понимать, что все люди разные. Наши отличия не только внешние, но и внутренние, на молекулярном, на генетическом уровне. У нас немного разные системы реакции на патогены, немного разный иммунитет и в совокупности мы как раз и наблюдаем разную реакцию на разные вирусы. Как я уже сказал, мы не знаем, чем именно это обусловлено, но очевидно, что у одних людей этот конкретный вирус вызывает гипертрофированный иммунный ответ, что приводит к отеку легких, проблемам с сосудами, локальным кровоизлияниям, серьезным проблемам с сердцем, поражениям почек, печени и так далее. Это приводит к множественной дисфункции органов.

- Говорят, пик коронавируса в России еще не пройден. Россияне уже больше месяца находятся в режиме самоизоляции. Как ситуация будет развиваться дальше?

- Давайте порассуждаем вместе. Мы знаем инкубационный период коронавируса – до 14 дней. В связи с этим Россия находится на режиме самоизоляции уже два инкубационных периода вируса. Если предположить, что каждый гражданин РФ был бы самоизолирован, то есть не общался бы вообще ни с кем в течение этого месяца, тогда месяца было бы достаточно.

Павел Волчков

Но, к сожалению, ситуация не такая, есть большое количество людей, по моим оценкам – это где-то 20%, которые не то, чтобы ведут активный образ жизни, но они работают, выполняют свои функции. Кроме того, гражданам позволено ходить в магазины, аптеки и это сохраняет некоторый базальный уровень инфекции. Я надеюсь, мы не увидим сильного прироста заболевших на ежедневной основе, но текущая ситуация еще недели две сохранится (мы будем видеть волнообразные колебания). Мы близки к пику и любые изменения этих условий, будь то снятие карантина или ужесточение, повлияют на течение этого плато. То есть если мы снимем карантин, то увидим огромнейший пик, и через неделю-две будет 50-100 тысяч инфицированных в день. Можно ввести полный запрет на передвижения, но инкубационный период у вируса и это помогло бы, но если бы это сделали в самом начале, на самом раннем этапе развития пандемии, если буквально тогда, когда можно было ловить вирус на границе.

Видимо Россия выбрала путь базовой естественной иммунизации, чтобы не большой пик был, а взяла курс на то, чтобы растянуть пик в виде плато, чтобы и медицинские учреждения смогли справляться с больными, чтобы всем тяжелым больным была оказана помощь и таким образом, та самая доля людей, которая бессимптомно или почти бессимптомно переносит коронавирус будет постоянно расти и таким образом доля людей, которая переболеет вырастет до 50-60-70%. Они будут уже не чувствительны к вирусу, а значит не будут его распространять. Это тем самым позволит всей эпидемиологической ситуации пойти на спад.

- Что вы скажете о ситуации с коронавирусом в Азербайджане?

- Очевидно, что в Азербайджане население меньше, чем в России, структура населенности страны позволяет держать ситуацию под контролем. Цифры говорят действительно о том, что были приняты достаточно эффективные меры, при условии, что есть эффективная система тестирования. Если люди действительно детектируются на коронавирус, и соответственно больные детектируются и признаются больными COVID-19.