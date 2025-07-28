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СМИ: ЕС не сможет проинвестировать в экономику США обещанные $600 млрд

СМИ: ЕС не сможет проинвестировать в экономику США обещанные $600 млрд Европейский союз не сможет выполнить данное американскому президенту Дональду Трампу обещание инвестировать $600 млрд в экономику США.
Другие страны
28 июля 2025 г. 18:29
СМИ: ЕС не сможет проинвестировать в экономику США обещанные $600 млрд

Европейский союз не сможет выполнить данное американскому президенту Дональду Трампу обещание инвестировать $600 млрд в экономику США.

Как передает Report, об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

По их информации, все средства будут поступать в США не из государственного, а из частного сектора, над которым Брюссель не имеет власти. "ЕС как государственный орган не может этого гарантировать. Все зависит от намерений частных компаний", - заявил газете неназванный высокопоставленный чиновник Еврокомиссии.

Предполагается, что сумма в $600 млрд установлена после детальных обсуждений с различными бизнес-ассоциациями и компаниями. Однако идея об обеспечении такого уровня инвестиций за счет частных компаний была встречена политиками и аналитиками скептически. Заместитель директора Центра Жака Делора Нильс Редекер сказал Politico, что ЕС не может указывать частным компаниям, сколько им инвестировать в США.

Отметим, что 27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала США среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд.

Трамп по итогам переговоров со своей стороны добавил, что европейские страны в рамках соглашения инвестируют $600 млрд дополнительно к тому, что уже вложили в американскую экономику. Также, по его словам, страны Евросоюза согласились закупить у США "огромное количество" вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов.

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