МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина в связи с нарушением эстонской морской границы российским судном.

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах РФ Ленара Салимуллина в связи с нарушением эстонской морской границы российским судном.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба эстонского внешнеполитического ведомства.

"Сегодня, 28 июля, МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах посольства России для выражения протеста и вручения официальной ноты в связи с нарушением морской границы Эстонии", - говорится в сообщении.

По данным телерадиокомпании ERR со ссылкой на главный штаб сил обороны Эстонии, утром 26 июля к востоку от острова Вайндлоо в территориальные воды Эстонии вошел российский пограничный корабль, который находился в эстонских водах около 35 минут. Телерадиокомпания утверждает, что корабль не уведомил МИД Эстонии за 48 часов, что он собирается осуществить мирный проход через территориальные воды этой страны, как этого требует местное законодательство.