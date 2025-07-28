Главы МИД Азербайджана и Чехии обсудили двусторонние отношения

Главы МИД Азербайджана и Чехии обсудили двусторонние отношения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Чехии Яном Липавским.

Об этом сообщает Report со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в политической, экономической и энергетической сферах, а также региональная ситуация.

Стороны отметили важность существующего политического диалога, механизмов консультаций, взаимных визитов и контактов, которые способствуют развитию отношений как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Также была выражена удовлетворенность текущим уровнем торгово-экономических связей между Азербайджаном и Чехией. Помимо этого, министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.