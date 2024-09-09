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В Китае обнаружен переносимый клещами летальный вирус, поражающий мозг

В Китае обнаружен переносимый клещами летальный вирус, поражающий мозг Китайские ученые из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии обнаружили переносимый клещами новый вирус, который поражает нервную систему и приводит к опасной для человека болезни.
Здоровье
9 сентября 2024 г. 05:37
В Китае обнаружен переносимый клещами летальный вирус, поражающий мозг

Китайские ученые из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии обнаружили переносимый клещами новый вирус, который поражает нервную систему и приводит к опасной для человека болезни.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном издании The New England Journal of Medicine (NEJM).

Открытый патоген назвали вирусом водно-болотных угодий, или WELV. Впервые его нашли у 61-летнего мужчины, который попал в больницу после укуса клеща во время посещения парка во Внутренней Монголии на севере Китая. У пациента появилась лихорадка, головная боль и рвота. Антибиотики не облегчили симптомы, что означало, что инфекция не была вызвана бактериями.

Анализ ДНК и РНК в крови мужчины выявил невиданный ранее ортонаировирус, к которым относятся ряд патогенов, переносимых клещами. В их числе вирус крымско-конголезской геморрагической лихорадки — редкого и летального заболевания, которое может передаваться людям через укусы паразитов или при контакте с жидкостями организма инфицированных людей.

Ранее вирус WELV не наблюдался ни у животных, ни у человека. После его обнаружения в крови пациента исследователи собрали около 14,6 тыс. клещей и сгруппировали их по местоположению и виду для анализа партиями. Примерно 2% этих партий дали положительный результат на генетический материал WELV.

Пять видов клещей способно переносить вирус, но чаще всего носителями WELV оказывались Haemaphysalis concinna (одна из разновидностей иксодовых клещей).

У пациентов с инфекцией наблюдались общие симптомы, такие как лихорадка, головокружение, головная боль, недомогание и боль в спине, а также тошнота, рвота и диарея. Результаты лабораторных анализов показали признаки повреждения тканей и свертывания крови у многих пациентов.

Примечательно, что один пациент, инфицированный WELV, впал в кому. У этого пациента была высокая концентрация лейкоцитов — признак инфекции — в жидкости, окружающей его мозг и спинной мозг.

Опыты на лабораторных мышах показали, что WELV способен привести к летальному исходу, поражая мозг и другие органы.

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Версия на азербайджанском языке Çində növbəti öldürücü virus: Gənə ilə ötürülərək beyinə təsir edir

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