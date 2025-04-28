Раскрыты методы лечения лихорадки, известной в мире как "армянская болезнь"

Раскрыты детали лечения лихорадки, известной в мире как "армянская болезнь".

Раскрыты детали лечения лихорадки, известной в мире как "армянская болезнь".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, так называемая "Семейная средиземноморская лихорадка" или "армянская болезнь" была признана заболеванием этнического происхождения ещё в 50-х годах прошлого века. В 1954 году профессор медицины из США Хобарт А. Рейманн, проводя исследования в Ливане, писал: "Ливан предоставляет необычные возможности для изучения этой болезни. В стране с арабским населением численностью около 1,3 миллиона человек проживает также около ста тысяч армян. За пять лет заболевание было зафиксировано у 72 человек. Из них 49 были армянами, а 23 — арабами. Здесь болезнь называют 'армянской'."

Любопытно, что в самой Армении болезнь называют "Иреванской болезнью".

В настоящее время среди жителей Армении также широко распространена "Семейная средиземноморская лихорадка". Однако в обществе до сих пор сохраняются определенные табу на эту тему. Каждый третий или четвёртый армянин является носителем мутировавшего гена. При наличии только одной генетической мутации симптомы заболевания, как правило, не проявляются (симптоматика возникает при наличии двух мутаций), однако даже одного мутировавшего гена достаточно, чтобы оценить масштабы распространения болезни среди армян.

Тем не менее, в обществе всё ещё существуют мифы о данном заболевании. "Часто люди стараются скрывать болезнь, многие стесняются, боятся, что не смогут вступить в брак, хотя своевременное лечение помогает избежать негативных последствий", — заявил в интервью местным СМИ ревматолог, руководитель Службы ревматологии и иммунологии Медицинского центра "Наири" Ваан Мукучян.

Самое тяжёлое последствие болезни — бесплодие как у женщин, так и у мужчин. В связи с этим Мукучян подчеркнул: если заболевание выявить на ранней стадии и начать прием лекарств, шансы на рождение детей у носителей мутировавших генов будут такими же, как у здоровых людей.

"Армянская болезнь" или "средиземноморская лихорадка" сопровождается резким ухудшением состояния здоровья. Заболевание характеризуется различными симптомами, основными из которых являются повышение температуры до 38–40 градусов и боли в области живота или грудной клетки.

Если болезнь не лечить, она может привести к тяжелому осложнению — почечному амилоидозу (редкое заболевание, при котором белок костного мозга накапливается в органах, вызывая нарушение их функций — сердца, почек, печени, селезёнки, нервной системы и органов пищеварения). В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют проходить генетическое тестирование при малейших подозрениях на заболевание. При наличии симптомов первым шагом должно стать сдача анализа крови на генетику. В случае подтверждения диагноза врач назначит соответствующий препарат и определит его дозировку. Очень важно, чтобы лечение назначал квалифицированный специалист — заниматься самолечением категорически нельзя. Врач также определит необходимость проведения дополнительных исследований.