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СМИ: Следующий раунд консультаций США и Ирана пройдет в Риме 3 мая

СМИ: Следующий раунд консультаций США и Ирана пройдет в Риме 3 мая Очередной раунд консультаций США и Ирана пройдет в итальянской столице в субботу, 3 мая.
В регионе
28 апреля 2025 г. 23:53
СМИ: Следующий раунд консультаций США и Ирана пройдет в Риме 3 мая

Очередной раунд консультаций США и Ирана пройдет в итальянской столице в субботу, 3 мая.

Как передает Report, об этом сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид в соцсети Х.

"Четвертый раунд американо-иранских переговоров, как ожидается, пройдет в Риме в субботу, сообщили мне два осведомленных источника", - написал он.

Ранее агентство Reuters проинформировало, что Иран предложил странам "евротройки" (Германия, Великобритания и Франция) провести встречу по ядерной программе 2 мая в Риме.

Напомним, что 26 апреля прошел третий раунд непрямых переговоров США и Ирана по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы исламской республики начался в Маскате при посредничестве Омана. Первый состоялся 12 апреля в Маскате, второй - 19 апреля в Риме.

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