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Великобритания выделит средства на оказание гумпомощи палестинцам

Великобритания выделит средства на оказание гумпомощи палестинцам Правительство Великобритании выделит £101 млн ($135 млн) на оказание помощи палестинцам.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 00:39
Великобритания выделит средства на оказание гумпомощи палестинцам

Правительство Великобритании выделит £101 млн ($135 млн) на оказание помощи палестинцам.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД королевства в связи с визитом в Лондон премьер-министра и министра иностранных дел Палестины Мухаммеда Мустафы.

По итогам его встречи с главой британского правительства Киром Стармером и министром иностранных дел королевства Дэвидом Лэмми был подписан меморандум о взаимопонимании, в котором отмечается приверженность Лондона укреплению палестинской государственности и воплощению в жизнь плана "два государства для двух народов". В документе также подчеркивается необходимость возвращения сектора Газа под контроль Палестинской национальной администрации (ПНА).

"Кроме того, Соединенное Королевство объявляет о выделении пакета помощи оккупированным палестинским территориям, который, как ожидается, будет включать £101 млн, предназначенные для оказания целевой гуманитарной помощи, поддержания экономического развития Палестины, проведения реформ и совершенствования системы государственного управления", - говорится в документе, распространенном Форин оффисом.

В нем также отмечается, что "Соединенное Королевство и Палестинская администрация договорились о координированном подходе к будущему Газы на основе арабских и палестинских инициатив".

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