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Глава Службы общей безопасности Израиля уйдет в отставку в июне

Глава Службы общей безопасности Израиля уйдет в отставку в июне Директор Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что уйдет в отставку со своего поста 15 июня.
Другие страны
29 апреля 2025 г. 00:22
Глава Службы общей безопасности Израиля уйдет в отставку в июне

Директор Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар заявил, что уйдет в отставку со своего поста 15 июня.

Как передает Report, его словам приводит портал Ynet.

"После 35 лет службы в целях обеспечения упорядоченного процесса замены я завершу деятельность на своей должности 15 июня 2025 года", - заявил Бар.

Напомним, что 16 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об утрате доверия к Бару и намерении отправить его в отставку. 31 марта Нетаньяху заявил, что принял решение назначить бывшего командующего военно-морскими силами страны Эли Шарвита на пост директора Службы общей безопасности.

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