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Рашад Махмудов: У нас нет другого выбора, кроме вакцинации бустерной дозой

Рашад Махмудов: У нас нет другого выбора, кроме вакцинации бустерной дозой "Уровень защиты, достигающий максимума через некоторое время после вакцины от COVID-19, может со временем ослабнуть. Третья доза направлена на повторное усиление иммунного ответа и, таким образом, повышение эффективности вакцины. Применение бустерной дозы
Здоровье
7 октября 2021 г. 11:48
Рашад Махмудов: У нас нет другого выбора, кроме вакцинации бустерной дозой

"Уровень защиты, достигающий максимума через некоторое время после вакцины от COVID-19, может со временем ослабнуть. Третья доза направлена на повторное усиление иммунного ответа и, таким образом, повышение эффективности вакцины. Применение бустерной дозы имеет большее значение и считается целесообразным для тех, кто относится к группе высокого риска (медицинские работники, лица старше 50 лет, лица с аутоиммунными заболеваниями, хроническими заболеваниями). Это факт, подтвержденный в результате исследований, проведенных мировыми ведомствами в сфере здравоохранения".

Об этом Report сообщил заместитель председателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Азербайджана Рашад Махмудов.

По его словам, согласно официальным данным, вакцинированные обеими дозами подвержены риску заражения новыми штаммами коронавируса: "Поэтому введение бустерной дозы не нужно откладывать, она рекомендована для защиты от новых штаммов коронавируса. Третья доза вакцины от коронавируса может уменьшить распространение COVID-19, а также предотвратить госпитализацию и смертность. Третья доза втрое увеличивает количество антител, борющихся с вирусом".

Депутат сказал, что бустерная доза будет рекомендована для введения всем вакцинированным людям: "Несмотря на то, что некоторым членам общества трудно принять этот факт, но у нас нет другого выбора".

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Версия на английском языке Healthcare official says no other choice but apply booster dose in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rəşad Mahmudov: "Üçüncü dozanın vurulmasından başqa seçimimiz yoxdur"

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