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Report Georgia

Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане превысило 19 тысяч

Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане превысило 19 тысяч 17-16
Здравоохранение
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3 июля 2020 г. 17:35
Число инфицированных коронавирусом в Азербайджане превысило 19 тысяч

Названо количество зараженных, излечившихся и умерших до сих пор в Азербайджане от коронавируса.

Как передает Report, показатели в связи с этим на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине привел председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, до сих пор в Азербайджане коронавирусом в целом заразились 19 267 человек: "Из них 10 820 получили лечение и излечились, 235 человек скончались, лечение 8 212 человека продолжается в больницах спецрежима".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda koronavirusa yoluxanların sayı 19 mini ötdü

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