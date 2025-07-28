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Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения

Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения 12:39 Азербайджан и Китай обсудили текущее состояние и перспективы будущего развития сотрудничества в сфере здравоохранения.
Здоровье
28 июля 2025 г. 12:50
Азербайджан и Китай обсудили перспективы сотрудничества в сфере здравоохранения

Азербайджан и Китай обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, в ходе встречи министра здравоохранения Теймура Мусаева с послом Китая в Азербайджане Лу Мэй обсуждались возможности совместного сотрудничества в области медицинского образования, научно-исследовательской деятельности, фармацевтики, применения инновационных технологий и других направлений, представляющих взаимный интерес.

Министр подчеркнул, что благодаря усилиям руководства двух стран азербайджано-китайские отношения динамично развиваются.

Теймур Мусаев также отметил, что стратегическое партнерство между двумя странами охватывает различные направления и сотрудничество в области здравоохранения занимает в этом контексте особое место.

В свою очередь, Лу Мэй, отметив динамичное развитие дружественных отношений между двумя странами, выразила уверенность в дальнейшем продолжении совместных инициатив в сфере здравоохранения.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Çin səhiyyə sahəsində gələcək inkişaf perspektivlərini müzakirə edib

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