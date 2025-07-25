С начала года в Азербайджане проведены 88 успешных операций по трансплантации органов

В текущем году из проведенных в Азербайджане операций по трансплантации органов 88 были успешными, 5 - неуспешными.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Координационном центре по донорству и трансплантации органов Министерства здравоохранения.
Отмечается, что с начала года было проведено 93 операции по трансплантации органов. Из них 47 — трансплантация почки, 30 — печени, 16 — костного мозга.
Среди операций по трансплантации почки успешными оказались 46, одна завершилась неудачей. Из 30 трансплантаций печени положительный исход зафиксирован в 26 случаях, в 4 — зафиксированы осложнения.
Все 16 операций по трансплантации костного мозга прошли успешно.