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С начала года в Азербайджане проведены 88 успешных операций по трансплантации органов

С начала года в Азербайджане проведены 88 успешных операций по трансплантации органов С начала года в Азербайджане проведены 88 успешных операций по трансплантации органов
Здоровье
25 июля 2025 г. 12:04
С начала года в Азербайджане проведены 88 успешных операций по трансплантации органов

В текущем году из проведенных в Азербайджане операций по трансплантации органов 88 были успешными, 5 - неуспешными.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Координационном центре по донорству и трансплантации органов Министерства здравоохранения.

Отмечается, что с начала года было проведено 93 операции по трансплантации органов. Из них 47 — трансплантация почки, 30 — печени, 16 — костного мозга.

Среди операций по трансплантации почки успешными оказались 46, одна завершилась неудачей. Из 30 трансплантаций печени положительный исход зафиксирован в 26 случаях, в 4 — зафиксированы осложнения.

Все 16 операций по трансплантации костного мозга прошли успешно.

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Версия на азербайджанском языке Cari ildə həyata keçirilən orqan transplantasiyası əməliyyatlarının nəticəsi açıqlanıb

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