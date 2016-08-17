​ЦИК зарегистрировал агитационную группу "Ени Азербайджан" по референдуму

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Центризбиркома рассмотрели вопрос регистрации агитационной группы "Ени Азербайджан" по референдуму.

Как сообщает Report, об этом сообщила секретарь ЦИК Арифа Мухтарова.

По ее словам, инициативная группа "Ени Азербайджан", созданная Партией "Ени Азербайджан" для участия в качестве агитационной группы на предстоящем 26 сентября 2016 года референдуме касательно дополнений и изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, завершила кампанию по сбору подписей и представила необходимые документы в ЦИК для регистрации.

Затем вопрос поставили на голосование и агитационная группа была зарегистрирована.

Отметим, что в соответствии с требованием Избирательного кодекса Азербайджанской Республики, в рамках охватившей 124 избирательных округа кампании по сбору подписей, было собрано более 40 тыс. подписей.