Исраэль Кац: Израиль не допустит создания палестинского государства

Израиль считает возможное образование отдельного палестинского государства угрозой своей безопасности и не допустит его создания/

Израиль считает возможное образование отдельного палестинского государства угрозой своей безопасности и не допустит его создания/

Как передает Report, об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, комментируя решение президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении признать Палестину.

"Мы не допустим создания палестинского образования, которое нанесет ущерб нашей безопасности, поставит под угрозу наше существование и нарушит наше историческое право на Землю Израиля. Мы все едины, чтобы предотвратить эту серьезную опасность", - написал он в соцсети X.

По мнению Каца, "заявление Макрона о намерении признать палестинское государство - это позор и капитуляция перед терроризмом, а также награда и поддержка убийц и насильников из ХАМАС, совершивших 7 октября 2023 года самую страшную резню еврейского народа со времен Холокоста". "Вместо того чтобы поддержать Израиль в это трудное время, президент Франции работает над его ослаблением", - полагает израильский министр обороны.