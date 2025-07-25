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Исраэль Кац: Израиль не допустит создания палестинского государства

Исраэль Кац: Израиль не допустит создания палестинского государства Израиль считает возможное образование отдельного палестинского государства угрозой своей безопасности и не допустит его создания/
Другие страны
25 июля 2025 г. 02:21
Исраэль Кац: Израиль не допустит создания палестинского государства

Израиль считает возможное образование отдельного палестинского государства угрозой своей безопасности и не допустит его создания/

Как передает Report, об этом заявил израильский министр обороны Исраэль Кац, комментируя решение президента Франции Эмманюэля Макрона о намерении признать Палестину.

"Мы не допустим создания палестинского образования, которое нанесет ущерб нашей безопасности, поставит под угрозу наше существование и нарушит наше историческое право на Землю Израиля. Мы все едины, чтобы предотвратить эту серьезную опасность", - написал он в соцсети X.

По мнению Каца, "заявление Макрона о намерении признать палестинское государство - это позор и капитуляция перед терроризмом, а также награда и поддержка убийц и насильников из ХАМАС, совершивших 7 октября 2023 года самую страшную резню еврейского народа со времен Холокоста". "Вместо того чтобы поддержать Израиль в это трудное время, президент Франции работает над его ослаблением", - полагает израильский министр обороны.

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Версия на азербайджанском языке İsrael Kats: İsrail Fələstin dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək

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