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Британия подпишет с Австралией 50-летнее соглашение о подводных лодках

Британия подпишет с Австралией 50-летнее соглашение о подводных лодках Великобритания углубит партнерство в области безопасности AUKUS с Австралией, подписав соглашение, рассчитанное на 50 лет.
Другие страны
25 июля 2025 г. 03:47
Британия подпишет с Австралией 50-летнее соглашение о подводных лодках

Великобритания углубит партнерство в области безопасности AUKUS с Австралией, подписав соглашение, рассчитанное на 50 лет.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном правительством Великобритании.

В нем отмечается, что сделка между Лондоном и Канберрой должна создать новые экспортные возможности на уровне £20 млрд ($27 млрд) в ближайшие 25 лет. "Новый 50-летний договор AUKUS станет основой для программ Великобритании и Австралии в области подводных лодок, поддержит десятки тысяч рабочих мест в обеих странах, укрепит их промышленный потенциал и обеспечит поставку подводных лодок, которые защищают Великобританию и наших союзников", - говорится в сообщении.

Как ожидается, сделка может быть подписана во время визита в Австралию 25 июля министра обороны Великобритании Джона Хили и главы британского МИД Дэвида Лэмми.

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