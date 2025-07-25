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Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и ЕС

Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и ЕС Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и Евросоюзом.
Другие страны
25 июля 2025 г. 03:15
Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и ЕС

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и Евросоюзом.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами перед ознакомлением с ходом ремонтных работ в зданиях Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) в американской столице.

Трамп напомнил, что ранее США заключили торговое соглашение с Японией, по условиям которого Токио вложит $550 млрд в американскую экономику, что, по его словам, позволит США снизить уровень пошлин в отношении Японии до 15%.

"Дела с Евросоюзом также продвигаются довольно хорошо, есть и другие возможные сделки. Они все по-настоящему крупные, наша страна заработает очень много денег", - заявил он.

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