Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и ЕС

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и Евросоюзом.

Американский лидер Дональд Трамп положительно оценил ход торговых переговоров между США и Евросоюзом.

Как передает Report, соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами перед ознакомлением с ходом ремонтных работ в зданиях Федеральной резервной системы (ФРС, центробанка) в американской столице.

Трамп напомнил, что ранее США заключили торговое соглашение с Японией, по условиям которого Токио вложит $550 млрд в американскую экономику, что, по его словам, позволит США снизить уровень пошлин в отношении Японии до 15%.

"Дела с Евросоюзом также продвигаются довольно хорошо, есть и другие возможные сделки. Они все по-настоящему крупные, наша страна заработает очень много денег", - заявил он.