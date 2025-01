Премьер-министры Азербайджана и Грузии провели переговоры в Баку

Премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в Баку.

Как передает Report, об этом в соцсетях написал Кобахидзе.

"Провел продуктивные переговоры с премьер-министром Али Асадовым в рамках 10-й Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном. Мы обсудили перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Мы подчеркнули важность расширения сотрудничества в торгово-экономическом секторе, а также в области энергетики. Наше стратегическое партнерство играет решающую роль для региональной стабильности и обеспечения надежной связи для наших партнеров", - отметил премьер-министр Грузии.