Премьер-министры Азербайджана и Грузии провели переговоры в Баку

Премьер-министры Азербайджана и Грузии Али Асадов и Ираклий Кобахидзе провели переговоры в Баку.
Как передает Report, об этом в соцсетях написал Кобахидзе.
"Провел продуктивные переговоры с премьер-министром Али Асадовым в рамках 10-й Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном. Мы обсудили перспективы дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества в областях, представляющих взаимный интерес. Мы подчеркнули важность расширения сотрудничества в торгово-экономическом секторе, а также в области энергетики. Наше стратегическое партнерство играет решающую роль для региональной стабильности и обеспечения надежной связи для наших партнеров", - отметил премьер-министр Грузии.
Held Productive talks with Prime Minister Mr. Ali Asadov in the frames of the 10th Intergovernmental Commission on Economic Cooperation between Georgia and the Republic of Azerbaijan. We discussed perspectives of further deepening - bilateral cooperation in areas of mutual… pic.twitter.com/etHDQKnEkt