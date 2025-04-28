В США заявили о планах предложить Японии строить корабли двойного назначения

США планируют предложить Японии строить суда двойного назначения, которые можно переоборудовать в военные корабли.

США планируют предложить Японии строить суда двойного назначения, которые можно переоборудовать в военные корабли.

Как передает Report, об этом заявил министр ВМС Штатов Джон Фелан в интервью японской газете Nikkei .

"Один из моментов, на которые я обратил внимание, изучая китайский флот и китайскую судостроительную промышленность, заключается в том, что они проектируют свои коммерческие суда, учитывая их возможное военное назначение", - сказал министр.

Фелан добавил, что Китай при необходимости сможет "довольно быстро" переоборудовать суда под военные нужды. Реализация аналогичного решения со стороны Японии, по словам министра, позволит сохранить высокий спрос, а также привести к технологическим инновациям и снижению затрат.