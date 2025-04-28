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В США заявили о планах предложить Японии строить корабли двойного назначения

В США заявили о планах предложить Японии строить корабли двойного назначения США планируют предложить Японии строить суда двойного назначения, которые можно переоборудовать в военные корабли.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 05:45
В США заявили о планах предложить Японии строить корабли двойного назначения

США планируют предложить Японии строить суда двойного назначения, которые можно переоборудовать в военные корабли.

Как передает Report, об этом заявил министр ВМС Штатов Джон Фелан в интервью японской газете Nikkei.

"Один из моментов, на которые я обратил внимание, изучая китайский флот и китайскую судостроительную промышленность, заключается в том, что они проектируют свои коммерческие суда, учитывая их возможное военное назначение", - сказал министр.

Фелан добавил, что Китай при необходимости сможет "довольно быстро" переоборудовать суда под военные нужды. Реализация аналогичного решения со стороны Японии, по словам министра, позволит сохранить высокий спрос, а также привести к технологическим инновациям и снижению затрат.

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Версия на английском языке US to discuss dual-use shipbuilding with Japan, navy chief says

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