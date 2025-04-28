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Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга

Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга с участием авторитетных руководителей НПО и представителей гражданского общества из 116 стран, охватывающих около 80 % населения мира.
Внешняя политика
28 апреля 2025 г. 08:25
Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга

Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга с участием авторитетных руководителей НПО и представителей гражданского общества из 116 стран, охватывающих около 80 % населения мира.

Как сообщает Report, мероприятие считается знаковым событием в жизни гражданского общества Глобального Юга, охватывающего регионы Азии, Африки, Латинской Америки и Океании - две трети стран мира.

С инициативой создания Платформы в ноябре 2024 года в рамках COP29 выступил Национальный форум НПО Азербайджана. Эта инициатива за короткое время вызвала международный резонанс. В результате Коалиция НПО COP29 обратилась к Национальному форуму НПО Азербайджана с предложением учредить данную платформу. Впервые инициатива азербайджанских НПО получила такую широкую глобальную поддержку.

Активная деятельность Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения, его важные инициативы в интересах нового и справедливого мирового порядка, достижение так называемого "Бакинского прорыва" на COP29 вызвали в странах Глобального Юга большое уважение к азербайджанскому государству. Это мероприятие оценивается как новое начало в жизни гражданского общества Азербайджана.

Формирование Платформы НПО Глобального Юга в Баку является очередным проявлением роли Азербайджана в качестве успешного посредника и моста между Глобальным Севером и Глобальным Югом.

Платформа НПО Глобального Юга ставит перед собой задачу активно поддерживать донесение проблем стран этого стратегического региона на международный уровень, выступать с единой позицией в международных организациях, включая ООН, осуществлять глобальную координацию. Она будет способствовать объединению усилий для борьбы с такими проявлениями несправедливости, как нищета, последствия изменения климата, колониальное прошлое, цифровой разрыв, торговое неравенство и другие вызовы. Платформа также будет продвигать сотрудничество Юг-Юг.

Учредительная конференция Платформы пройдет сегодня в Бакинском конгресс-центре. В рамках двухдневной международной конференции под названием "Солидарные действия: укрепление НПО Глобального Юга ради нового и справедливого мира" выступят представители ведущих НПО мира, будут организованы глобальные дискуссии, подчеркнуто значение исторических "Бандунгских принципов", принятых 70 лет назад в Индонезии. Эти принципы отвергают вмешательство во внутренние дела государств, способствуют построению миропорядка на основе справедливости и уважения суверенитета и территориальной целостности стран, обеспечению равенства народов, укреплению взаимного интереса, сотрудничества и экономического благополучия.

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Версия на английском языке Founding Conference of Global South CSO Platform to be held in Baku today
Версия на азербайджанском языке Bu gün Bakıda Qlobal Cənub QHT Platformasının təsis konfransı keçiriləcək

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