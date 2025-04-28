Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга

Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга с участием авторитетных руководителей НПО и представителей гражданского общества из 116 стран, охватывающих около 80 % населения мира.

Сегодня в Баку состоится учредительная конференция Платформы НПО Глобального Юга с участием авторитетных руководителей НПО и представителей гражданского общества из 116 стран, охватывающих около 80 % населения мира.

Как сообщает Report , мероприятие считается знаковым событием в жизни гражданского общества Глобального Юга, охватывающего регионы Азии, Африки, Латинской Америки и Океании - две трети стран мира.

С инициативой создания Платформы в ноябре 2024 года в рамках COP29 выступил Национальный форум НПО Азербайджана. Эта инициатива за короткое время вызвала международный резонанс. В результате Коалиция НПО COP29 обратилась к Национальному форуму НПО Азербайджана с предложением учредить данную платформу. Впервые инициатива азербайджанских НПО получила такую широкую глобальную поддержку.

Активная деятельность Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения, его важные инициативы в интересах нового и справедливого мирового порядка, достижение так называемого "Бакинского прорыва" на COP29 вызвали в странах Глобального Юга большое уважение к азербайджанскому государству. Это мероприятие оценивается как новое начало в жизни гражданского общества Азербайджана.

Формирование Платформы НПО Глобального Юга в Баку является очередным проявлением роли Азербайджана в качестве успешного посредника и моста между Глобальным Севером и Глобальным Югом.

Платформа НПО Глобального Юга ставит перед собой задачу активно поддерживать донесение проблем стран этого стратегического региона на международный уровень, выступать с единой позицией в международных организациях, включая ООН, осуществлять глобальную координацию. Она будет способствовать объединению усилий для борьбы с такими проявлениями несправедливости, как нищета, последствия изменения климата, колониальное прошлое, цифровой разрыв, торговое неравенство и другие вызовы. Платформа также будет продвигать сотрудничество Юг-Юг.

Учредительная конференция Платформы пройдет сегодня в Бакинском конгресс-центре. В рамках двухдневной международной конференции под названием "Солидарные действия: укрепление НПО Глобального Юга ради нового и справедливого мира" выступят представители ведущих НПО мира, будут организованы глобальные дискуссии, подчеркнуто значение исторических "Бандунгских принципов", принятых 70 лет назад в Индонезии. Эти принципы отвергают вмешательство во внутренние дела государств, способствуют построению миропорядка на основе справедливости и уважения суверенитета и территориальной целостности стран, обеспечению равенства народов, укреплению взаимного интереса, сотрудничества и экономического благополучия.