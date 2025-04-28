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Китай обвинил США в поддержке амбиций Тайваня

Китай обвинил США в поддержке амбиций Тайваня Госдеп США при администрации президента Дональда Трампа усиливает поддержку политических амбиций Тайваня вопреки исторической политике "одного Китая".
Другие страны
28 апреля 2025 г. 08:12
Китай обвинил США в поддержке амбиций Тайваня

Госдеп США при администрации президента Дональда Трампа усиливает поддержку политических амбиций Тайваня вопреки исторической политике "одного Китая".

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил постоянный представитель КНР в Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве Чэнь Сюй.

"Честно говоря, мы должны быть начеку в вопросах, связанных с Тайванем. Возможно, вы заметили, что с веб-сайта госдепа США была удалена ключевая фраза, которая использовалась в течение многих лет: "Мы (США – ред.) не поддерживаем независимость Тайваня"... В то же время они усилили упор на так называемое "значимое участие" Тайваня в международных организациях. Таким образом, они усилили поддержку заметности Тайваня и его политических амбиций. В то же время, похоже, что госдеп, академические институты и НПО проводят совместную кампанию по отрицанию того факта, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая", - сказал он.

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