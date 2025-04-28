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SIPRI: Мировые военные расходы в 2024 году выросли на рекордные 9,4%

SIPRI: Мировые военные расходы в 2024 году выросли на рекордные 9,4% Глобальные военные расходы в 2024 году достигли $2,718 трлн, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. Это самое большое в годовом исчислении увеличение со времен окончания холодной войны.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 04:58
SIPRI: Мировые военные расходы в 2024 году выросли на рекордные 9,4%

Глобальные военные расходы в 2024 году достигли $2,718 трлн, что на 9,4% больше, чем в 2023 году. Это самое большое в годовом исчислении увеличение со времен окончания холодной войны.

Как передает Report, об этом сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) в новом докладе.

Как отмечают эксперты института, военные расходы стали больше во всех регионах мира, при этом особенно быстрый рост наблюдался в Европе и на Ближнем Востоке. На долю пяти стран - США, Китая, России, Германии и Индии - пришлось 60% общемирового объема военных затрат, а совокупные расходы составили $1,635 трлн. Всего в 2024 году 15 стран с крупнейшими расходами на оборону увеличили их. Направляемая на военные нужды доля мирового ВВП в 2024 году выросла до 2,5%.

"Более 100 стран увеличили свои военные расходы в 2024 году. Поскольку правительства все больше внимания уделяют военной безопасности, часто за счет других статей бюджета, экономические и социальные компромиссы могут иметь значительные последствия для общества в течение многих лет", - прокомментировал доклад научный сотрудник программы военных расходов и производства вооружений SIPRI Ксяо Лян.

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Версия на азербайджанском языке SIPRI: 2024-cü ildə dünyada hərbi xərclər 9,4 % artıb

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