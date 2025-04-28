В Ходжалы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В Ходжалы вернулись еще 33 семьи (137 человек).

В Ходжалы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Report, на данном этапе в родные края возвращаются 33 семьи (137 человек).

Они выразили признательность главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Таким образом, с учётом сегодняшнего этапа переселения общее число семей, переехавших в город Ходжалы, достигло 85, а число жителей — 341 человек.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают более 40 тысяч человек. Среди них — как переселенные туда бывшие вынужденные переселенцы, так и специалисты, задействованные в реализации различных проектов, а также сотрудники местных подразделений государственных учреждений, и работники восстановленных учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.