В Ходжалы выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает Report, на данном этапе в родные края возвращаются 33 семьи (137 человек).
Они выразили признательность главе государства Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.
Таким образом, с учётом сегодняшнего этапа переселения общее число семей, переехавших в город Ходжалы, достигло 85, а число жителей — 341 человек.
Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживают более 40 тысяч человек. Среди них — как переселенные туда бывшие вынужденные переселенцы, так и специалисты, задействованные в реализации различных проектов, а также сотрудники местных подразделений государственных учреждений, и работники восстановленных учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.