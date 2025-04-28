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Гюльшан Джавадова: После долгих лет мы возвращаемся в Ходжалы

Гюльшан Джавадова: После долгих лет мы возвращаемся в Ходжалы Пусть всевышний упокоит души всех наших шехидов, дарует здоровья нашему президенту и нашим ветеранам. После долгих лет мы возвращаемся в Карабах, едем в Ходжалы.
Внутренняя политика
28 апреля 2025 г. 07:41
Гюльшан Джавадова: После долгих лет мы возвращаемся в Ходжалы

Пусть Всевышний упокоит души всех наших шехидов, дарует здоровья нашему президенту и нашим ветеранам. После долгих лет мы возвращаемся в Карабах, едем в Ходжалы.

Об этом в беседе с Report сказала бывшая вынужденная переселенка Гюльшан Джавадова, которая сегодня отправилась в Ходжалы.

Она отметила, что очень трудно выразить словами чувство возвращения на родную землю:
"После освобождения я впервые еду в Ходжалы. Это такие чувства, которые невозможно передать словами. Это необыкновенное ощущение.

Мои родители покинули Ходжалы при очень тяжелых и трагичных условиях. Теперь об этом знает весь мир. Какие бы слова мы ни подбирали для описания тех тяжелых дней, все и так известно всему миру".

Напомним, сегодня очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в город Ходжалы. На этом этапе в свои родные края возвращаются еще 33 семьи (137 человек).

Следует отметить, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 40 тыс. человек. Наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают и те, кто работает над реализацией проектов реконструкции в этом регионе, а также выполняет свои служебные обязанности в местных органах власти, филиалах различных государственных учреждений, в сфере здравоохранения, образования, культуры и туризма, на предприятиях промышленности и энергетики.

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Версия на азербайджанском языке Keçmiş məcburi köçkün: Uzun illər sonra Xocalımıza qayıdırıq

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