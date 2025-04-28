Жительница Ходжалы: Вернуться на родную землю - это гордость

Мы очень взволнованы. Вернуться на родную землю - это гордость.

Мы очень взволнованы. Вернуться на родную землю - это гордость.

Как передает Report, об этом заявила возвращающаяся в Ходжалы бывшая вынужденная переселенка Ляман Гаджиева.

Она не скрывала радости от возвращения на родину:

"Я не могу говорить, не могу передать свои чувства. Да упокоит Всевышний души всех шехидов, а нашим ветеранам дарует здоровья. Мой свекор стал шехидом в Ходжалы.

После освобождения Ходжалы мы побывали там один раз. Произошли большие изменения. У нас много планов, связанных с Ходжалы. Первая наша мечта - это вернуться туда".

Отметим, что сегодня в город Ходжалы возвращаются для постоянного проживания еще 33 семьи — 137 человек. Таким образом, с учетом сегодняшнего этапа общее число семей, переселенных в Ходжалы, достигнет 85, а число жителей — 341 человек.