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WSJ: Престижные университеты США объединились против администрации Трампа

WSJ: Престижные университеты США объединились против администрации Трампа Несколько престижных высших учебных заведений США создали объединение для координации своего противодействия политике администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
Другие страны
28 апреля 2025 г. 05:19
WSJ: Престижные университеты США объединились против администрации Трампа

Несколько престижных высших учебных заведений США создали объединение для координации своего противодействия политике администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, неофициальная группа насчитывает порядка 10 высших учебных заведений, некоторые из них входят в Лигу плюща. Большинство университетов в объединении располагаются в штатах, тяготеющих к демократам. Предполагается, что группа будет согласовывать свою политику и определять, до какой степени университеты готовы идти на уступки федеральным властям, пишет газета.

Объединение университетов, указывает издание, уже договорилось, что будет отстаивать "академическую независимость", в том числе добиваться сохранения контроля над порядком приема студентов, наймом сотрудников и организацией учебного процесса.

В середине марта Министерство образования США предупредило 60 американских университетов о последствиях в случае, если они не обеспечат защиту студентов еврейского происхождения от акций протеста. Эти уведомления получили в том числе шесть из восьми вузов Лиги плюща: Брауновский, Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнеллский и Принстонский университеты.

В октябре 2024 года американская правозащитная организация "Антидиффамационная лига" (ADL) сообщила, что число случаев проявления антисемитизма за год в США выросло более чем на 200% после нападения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС на территорию Израиля 7 октября 2023 года. По данным ADL, с 7 октября 2023 года по 24 сентября 2024 года в Соединенных Штатах произошло порядка 10 тыс. антисемитских инцидентов. Самыми распространенными видами враждебного отношения стали оскорбления в устной или письменной форме, порча имущества и физическое насилие. Согласно докладу организации, 1,2 тыс. случаев произошли в университетских городках.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-nin nüfuzlu universitetləri Tramp administrasiyasına qarşı birləşiblər

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