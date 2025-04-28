На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку–Сумгайыт - в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Диляры Алиевой - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;

3. Проспект Тбилиси - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4. Улица Алы Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Проспект Зии Буниятова - от пересечения с улицей Мюзаффера Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6. Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг;

7. Улица Ниязи - в направлении площади "Азнефть";

8. Улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бехбудова;

9. Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

10. Проспект 8 Ноября - от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

11. Шоссе Сабунчу–Забрат - в направлении станции метро "Кёроглу".