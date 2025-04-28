В США заявили о нанесении 800 ударов по целям хуситов в Йемене с середины марта

Американские военные с начала операции против йеменских хуситов из "Ансар Аллах" в середине марта нанесли удары по более чем 800 целям мятежного движения.

Американские военные с начала операции против йеменских хуситов из "Ансар Аллах" в середине марта нанесли удары по более чем 800 целям мятежного движения.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

"С начала операции Rough Rider силы CENTCOM нанесли удары более чем по 800 целям. В результате ударов были убиты сотни бойцов хуситов и несколько лидеров хуситов", - говорится в публикации.

По словам американских военных, с начала операции число запусков хуситами баллистических ракет сократилось на 69%, а ударов с использованием беспилотников - на 55%.